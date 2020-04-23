‘Başarımız artarak devam edecektir’

23 Nisan Ortaokulu Müdürü Cenap Tozlu, okulun, akademik alandaki başarısının yanı sıra sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif alanlarda son beş yıl içerisinde artan oranda birçok faaliyet düzenlendiğini ifade etti. Bu faaliyetlerde 23 Nisan Ortaokulu olarak Çorum'u il dışında en iyi şekilde temsil etme gayreti içinde olduklarını da vurgulayan Tozlu, "Bunları örneklendirecek olursak, bazı branşlar da bölge birincisi olarak Türkiye yarı final ve finallerine kalma başarısı gösterdik. Okulumuz TEOG sınavlarında Türkiye birincisi çıkarmış olup, son TEOG da ise 23 Türkiye birincisi çıkarmıştır. Son LGS sınavında ise yine okulumuz Türkiye birincisi çıkarmayı başarmıştır. Sportif alanda ise yüzmede Türkiye bir ve ikincisi, Satrançta Türkiye iki ve altıncısı, kick boks Türkiye üçüncüsü, vuşu Balkan üçüncülüğü, voleybolda Türkiye dokuzunculuğı elde etmiştir. Yine ayrıca bu eğitim- öğretim döneminde 3. sanat gecemizi gerçekleştirdik. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde buda başarının tesadüf olmadığının bir göstergesidir" dedi.

Tozlu ayrıca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında koranavirüs salgını öncesi okulla arası spor faaliyetlerinde 14 branşta ve 30 kategoride yarışmalara 332 öğrenci ile katılım gösterdiklerini ve 13 dalda 20 kupa kaldırma başarısı gösterdiklerini sözlerine ekledi. Bu başarının sağlanmasında ekip çalışmasının büyük önemi olduğunu belirten Tozlu, "Eğitimin bir bütün olduğunu düşünerek, öğrencilerimizi sadece akademik alana değil, sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif alanlara da yönlendirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu başarılarda emeği geçen başta idareci, öğretmen ve antrenörler ile öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

(Rıfat KARA)