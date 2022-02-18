Başarılı güreşciler ödüllendirildi

Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, “Genç B Okullar grekoromen güreş grup şampiyonasında birinci olan öğrencilerimizi ödüllendirdik. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başta Antrenör Çelebi Bayır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Daha güzel nice başarılara inşallah” ifadelerini kullandı.