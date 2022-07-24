Baro şampiyonu MARJİNALSPOR

Çorum Barosu tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 14 Mayıs 2022 tarihinde start alan turnuva yaklaşık 2 ay sürdü. Doğan Halı Saha’da oynanan ve Ersoy Aksoy’un düdük çaldığı turnuva önceki gün sona erdi. Centilmence geçen maçlar sonunda şampiyonluk kupasının sahibi Marjinalspor takımı olurken, Alp Yaşasın takımı ise ikinci oldu. Denetimli Serbestlik takımı üçüncü, Ortaya Karışık takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Turnuvanın en centilmen takım ödülü Alaca Adliyesi’ne giderken, Avukat Furkan Mert ise gol krallığı ödülünü aldı.

(Rıfat KARA)

