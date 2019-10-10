Barış Pınarı Harekâtına destek

Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla dün itibariyle Fırat’ın doğusuna yönelik başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekâtına Yeni Çorumspor’dan destek geldi. Dün Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 15.00’de Başkent Akademi ile karşılaşan Yeni Çorumspor sahaya “Barış Pınarı Harekatında Olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Yanındayız” yazılı pankartı ile çıktı. Bu pankart sonrası tribünler Kırmızı-Siyahlı futbolcuları alkış yağmuruna tutarken, İstiklal Marşı’nın okunması esnasında futbolcular bu kez asker selamı verdi.

Yeni Çorumsporlu futbolcuların bu tutumu maçı izlemeye gelen taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazandı.

(Rıfat KARA)