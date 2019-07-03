Barış Boyar ve Hilmi Can Şimşek Balkan Şampiyonası’nda

19 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası dün Ankara’da başladı. Türkiye’yi temsil eden Milli Takım’da, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Hilmi Can Şimşek de yer alıyor. Yine Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü ve aynı zamanda badminton il temsilcisi Barış Boyar da milli takımda antrenör olarak görev yapıyor.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde dün başlayan Balkan Şampiyonası’nda, Türkiye’nin yanı sıra, Bulgaristan, Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya olmak üzere 5 ülkeden toplam 60 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyona yarın sona erecek.