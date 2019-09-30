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Barış Boyar'dan çifte şampiyonluk

Badminton Veteran Milli Takım sporcularından Baha Tekin anısına düzenlenen Veteranlar Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü ve aynı zamanda Badminton İl Temsilcisi Barış Boyar tek erkekler ve çift erkekler kategorisinde şampiyon olmayı başardı.

Barış Boyar'dan çifte şampiyonluk

Badminton Veteran Milli Takım sporcularından Baha Tekin anısına düzenlenen Veteranlar Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü ve aynı zamanda Badminton İl Temsilcisi Barış Boyar tek erkekler ve çift erkekler kategorisinde şampiyon olmayı başardı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 23:59
Barış Boyar'dan çifte şampiyonluk

Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Baha Tekin Veteranlar Badminton Türkiye Şampiyonası 28-29 Eylül tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Türkiye genelinden bir çok sporcunun katıldığı turnuvada Çorum'u Badminton İl Temsilcisi ve aynı zaman Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Barış Boyar temsil etti. Tek erkekler ve çift erkekler kategorisinde mücadele eden Boyar, her iki kategoride de şampiyonluğa uzandı.

Şampiyona hakkında açıklama yapan Barış Boyar, turnuvanın düzenlenmesine emeği geçen Türkiye Badminton Federasyonu'na teşekkürlerini iletirken, Baha Tekin'e ise Allah'tan rahmet kederli ailesine ise tekrardan sabırlar diledi. Açıklamasının devamında badminton branşına verdikleri desteklerden ötürü AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'ya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'e teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

(Rıfat KARA)

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