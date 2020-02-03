Barış Boyar bu yıl da Türkiye şampiyonu

Badminton İl Temsilciliği ve aynı zamanda Milli Takım antrenörlüğü görevlerini de yürüten Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Barış Boyar, Veteranlar Türkiye Şampiyonasında bu yıl da zirveyi kimseye bırakmadı. Boyar, tek erkekler ve çift erkeklerde olmak üzere iki Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Badminton Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Veteranlar Türkiye Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Şampiyonaya Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına +40 yaş kategorisinde katılan Barış Boyar tek erkeklerde tüm rakiplerini yenerek üst üste altıncı kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Boyar, çift erkelerde ise, Kastamonulu partneri Zafer Şahin’le birlikte Türkiye şampiyonluğunu kazanıp bir altın madalya daha aldı.

2015’TEN BERİ HEP ŞAMPİYON

Sporculuk kariyeri başarılarla dolu olan Barış Boyar, deneyimlerini antrenör olarak Çorumlu sporculara aktarırken, veteranlar kategorisinde 2015’ten beri katıldığı Türkiye ve Balkan şampiyonalarında hep birinci oldu.