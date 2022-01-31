Barış Boyar, bu yıl da çifte madalya kazandı

Çorum’un, badminton sporundaki başarıların mimarı, aynı zamanda Milli Takım Antrenörlüğünün yanı sıra, badminton il temsilciliği ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörlüğü görevlerini de yürüten Barış Boyar, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Masterler Türkiye Şampiyonasında çifte madalya kazandı.

Badminton Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Masterler Türkiye Şampiyonası, Antalya-Kemer’de gerçekleştirildi. Şampiyonanın ve kürsünün müdavimlerinden Barış Boyar, yine +40 yaş kategorisinde mücadele etti. Terk erkekler kategorisinde, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazanan Barış Boyar, çift erkeklerde ise, partneri Zafer Şahin ile birlikte, finalde kaybederek Türkiye ikinciliğini elde etti.

TAM 26 MADALYA

Türk badmintonuna çok önemli değerler kazandıran Barış Boyar, sporculuk kariyerini ise masterler kategorisinde sürdürüyor. 2015 yılından beri ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla mücadele eden Barış Boyar, 2015 yılından beri katıldığı tüm şampiyonalarda, hep çifte madalya kazandı. Boyar, bu süre zarfında, Türkiye şampiyonalarında 14 birincilik, 2 ikincilik madalyası alırken, Balkan Şampiyonalarında ise ülkemize 9 birincilik, 1 ikincilik madalyası kazandırdı.

Spor yapmanın insanların, psiko-sosyal gelişiminde önemli bir yeri olduğu, insanların sosyal ve psikolojik bakımdan aktif kılmanın en kolay yolunun spordan geçtiğini bu şampiyonada bir kez daha hatırladığını belirten Barış Boyar, yaptıkları güzel çalışmalarda ve kazandıkları başarılarda verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, yönetim kurulu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)