Baraj maçı 23 Nisan'da

Baraj maçının teknik toplantısı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. ASKF Başkanı Sefer Kurtaran önderliğinde gerçekleşen toplantıda, Gençlik Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Osmancık Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Ergün, Osmancık Belediyespor Genel Kaptanı Gökhan Kent, Sungurlu Belediyespor Teknik Sorumlusu Serhat Gökşen, Sungurlu Belediyespor futbolcusu Oğuzhan Cengiz Kaya ve ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Necati Çamiçi hazır bulundu. Başkan Sefer Kurtaran toplantı öncesi iki takıma baraj maçında başarılar dilerken, maç günü uygulanacak kurallar hakkında bilgi verdi. Başkan Kurtaran maçın 23 Nisan Cumartesi günü Yeni Çorum Şehir Stadı'nda saat 15.00'de oynanacağını belirtti.

TRİBÜNLER BELLİ OLDU

Yeni Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maçta taraftarların oturacağı tribünlerde belli oldu. Kurtaran, protokol tribünü yanında bulunan VİP A ve B tribününde ile maraton tribününe taraftar alınacağını açıkladı. Bunun için tarafı belirlemek adına kura çekimi yapılmasını ön görülürken, iki takım kuraya gerek duymadan anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma sonunda protokol tribünü yanında bulunan VİP A ve B tribününde Osmancık Belediyespor, maraton tribününde ise Sungurlu Belediyespor'lu taraftarların maçı izlemesine karar verildi.

Öte yandan Emniyet Müdürlüğü'nden bir yetkilinin de katılacağı ikinci toplantının önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.

(Rıfat KARA)

