“Bana ne kadar güveniyorsanız bu takıma da o kadar güvenin”

Zonguldak’ta yenilgiyi hak etmediklerini kaydeden Başkan Özcan, taraftarlara önemli mesajlar verdi. Takıma güvendiğinin altını çizen Başkan Özcan, taraftarlardan da takıma güvenmelerini istedi.

UMUDUNUZU KAYBETMEYİN

Başkan Özcan’ın açıklaması şöyle: “Kıymetli Çorum FK sevdalıları; Son iki deplasmanda santrası yapılmayan gollerle puan kaybetmek gerçekten insanın canını çok acıtıyor. Tepki göstermekte, sinirlenmekte son derece haklısınız.

Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Ben bu takıma inanıyor ve güveniyorum. Sizlerin de inancınızı ve güveninizi kaybetmenizi istemiyorum.

KAYBETTİK AMA ÇOK ŞEY DE KAZANDIK

Bugün son saniyede yenen golle maçı kaybetmiş olabiliri ama çok şeyi de kazandığımızı bilmenizi isterim. İnanın bu maçı kazanmak benim futbolcularımın gözyaşından daha değerli değildir. Bugün maçı kazanmak adına sahada ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yenilmeyi asla hak etmediler.

Bazen iyi oynar, bazen kötü oynarız, bazen yener, bazen yeniliriz. Ama biz o kupanın peşinden sonuna kadar gideriz. Bugüne kadar sizlerin hayalleri ile asla oynamadım. Kendi inanmadığım hiç bir şeye sizleri inandırmaya çalışmadım. Bana ne kadar inanıyor ve güveniyorsanız, bu takıma da o kadar inanın ve güvenin.”

HESAP KİTAP ZAMANI

Zonguldak deplasmanında son saniyede yediği golle sahadan puansız ayrılıp play-off yarışında ağır bir yara alan Çorum Futbol Kulübü’nde yeni bir yol haritası belirlemek üzere kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.

Edindiğimiz bilgilere göre; Başkan Fatih Özcan, Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın, Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacak. Toplantıda, ihtimaller dahilinde takımın hedefleri ve izlenecek yol haritalarıyla ilgili görüşmeler yapılacak.

İlk etapta, ilk yarı bitiminde play-off potasıyla aradaki puan farkına göre bir yol haritası belirlenecek. Play-Off umutlarının güçlü olması halinde devre arasında nokta transferler yapılacak. Play-Off umutlarının zayıf olması halinde ise gelecek sezonun yapılanmasına yönelik adımlar atılacak.

Toplantıda, alınan istikrarsız saha sonuçları nedeniyle bazı futbolcuların kadro dışı bırakılması da gündeme gelecek. Ayrıca, play-off’a kalınması ve kalınamaması halinde geçerli olmak üzere futbolcularla yeni anlaşmalar için bire bir görüşülecek.

Kritik toplantının gerçekleşmesinden sonra kamuoyuna açıklama yapılması bekleniyor.

(Spor Servisi)