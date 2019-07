“Bana güvenin”

Özcan’ın açıklaması kısmen şu şekilde:

“Değerli Çorumspor ailesi; bazı sosyal medya hesaplarında, transfer çalışmalarımızla ilgili somut adımlar atılmadığı, transfer çalışmalarının geciktiği yönünde yorum ve paylaşımlar yayınlanmaya başlaması üzerine bu açıklamayı yapma gerekliliği oluşmuştur.

KAOS YARATACAK PAYLAŞIMLAR YAPMAYINIZ

Kıymetli dostlar, lütfen hiçbir bilge sahip olmadan taraftarlarımızı kaos ortamı yaratarak farklı düşünceler içerisine girmelerine sevk edecek yorum ve paylaşımlardan uzak durunuz. Bu tür yaklaşımlar kulübümüze hiç fayda sağlamamaktadır. Bu paylaşım ve yorumların art niyetli olmadığını düşünmek istiyorum.

‘Yönetim ve başkanın arkasındayız ancak…’ diye kurulan her cümle kaos ortamı oluşturur ve bu durum panik havası ile hata yapmamıza sebebiyet verir. Lütfen herkes kendi işini yapsın.

ŞARTLARIN OLUŞMASI LAZIM

Transfer çalışmalarına başlayabilmemiz için gerekli şartların oluşması gerekmektedir. Şöyle ki; Transfer için gerekli olan şartlar, mali yapı, finansal kaynak, yeni stadın durumu ve istenilen oyuncu grubunun diğer kulüplerle olan görüşmelerinin müspet ya da menfi sonuçlanması.

İstediğimiz oyuncu gruplarının ya sözleşmesi devam ediyor, ya da bir başka takımla görüşme halinde. Durum böyle iken, somut transfer yok diye algı oluşturmayı sadece heyecan olarak yorumlamak istiyorum.

STADIN DURUMU TRANSFER POLİTİKAMIZI DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Şahsım ve yönetim kurulum, bütün hızıyla transfer çalışmalarını yürütmektedir. Gerek iç transfer görüşmelerinden çıkacak sonuçlar, gerekse maçlarımızı oynayacağımız stadın netleşmesi transfer politikamızı doğrudan ilgilendirmektedir. Ancak, taraftarlarımızı bilgilendirmek de bizim boynumuzun borcudur.

GİDECEK VE KALACAKLAR BELLİ

Teknik ekibimizden almış olduğumuz rapor ve Sportif Direktörümüzün vermiş olduğu görüş neticesinde gidecek ve kalacak oyuncularımız belirlenmiştir.

Play-Off şampiyonu olarak 2.Lig’e yükselme başarısı gösteren kadromuzdan, gerek hocamızın sistem anlayışı, gerek takımda düşünmemesi, gerekse istediğimiz performansı alamamış olmamız nedeni ile bazı futbolcu kardeşlerimizle yollarımızı ayıracağız.

PİLOT TAKIM

Altyapıdan çıkan ve umut vaat eden, geleceğimizin teminatı olan genç futbolcu kardeşlerimizin de sürekli oynayabilecekleri ve bizim de yakından gelişimlerini takip edebileceğimiz bir pilot takım projemiz tüm hızıyla devam etmektedir ve sona yaklaşılmıştır.

Netice itibariyle, kısa da olsa taraftarlarımızın bilgilendirilmesi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi adına bu açıklamayı büyük Çorumspor ailesine yapmam zaruri hale gelmiştir.

ŞU AN İÇİN HER ŞEY MUAMMA

Şu an o kadar çok şey belirsiz ki, anlatabilmem imkânsız. Kimlerle görüşüyorum, kimlerden yardım ve bilgi talep ediyorum, kimlerin kapısını çalıyorum, bilemezsiniz! Şu an için her şey muamma, her şey havada beklemektedir.

HİÇBİR GERİ DÖNÜŞ YOK

Çorumspor adına ilgili tüm mecralardan gerekli açıklamayı yapmalarını talip ettik. Ancak hiçbir geri dönüş alamadık!

1 buçuk yıldır beni en iyi sizler tanıdınız. Kapalı kapılar ardında neler konuşuldu, geldim sizlere açıkladım. Çorumspor’un kim yanında, kim yanında gibi görünüyor geldim sizlere onu da açıkladım. Sizlerin bilmediği hiçbir bilgiyle kulübü yönetmedim. Dün böyle yaptım, bugün de böyle yapıyorum. Emin olun yarın da böyle yapacağım.

SABIRLI OLUN

Sizlerden ricam, lütfen sabırlı olun. Başkanınıza güvenin ve sükûnet içinde bekleyin. Gerekli zemin ve şartlar oluştuktan sonra basın toplantısı aracılığıyla sizlerin huzuruna gelerek merak ettiğiniz her şeyi cevaplayacağım.”

40 DEFA DÜŞÜNÜP 1 KEZ KARAR VERECEĞİZ

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 8 futbolcu almayı planladıklarını söyledi.

Transfer yapmanın o kadar da kolay bir iş olmadığını ifade eden Başkan Fatih Özcan, piyasadaki rakamların yüksek olduğuna vurgu yaparken, piyasanın ateşinin düşmesinden sonra transfer çalışmalarına başlamayı uygun gördüklerini söyledi.

Sıkı araştırmalar sonucu transfer yapacaklarını da kaydeden Başkan Özcan, “Dış transferde, 1 kaleci, 2 stoper, 1 sol bek, 1 orta saha, 2 kanat ve 1 forvet olmak üzere 8 transfer yapmayı planladık. Bu isimleri alternatifleri ile ile birlikte kimler olacağının görüşlerini değerli hocamız Bahri Kaya’dan rapor olarak aldık.

Tüm çalışmalarımız şu an için araştırma aşamasında olmakla birlikte transfer piyasasında futbolcu kardeşlerimizin istediği rakamlar dudak uçuklatacak seviyededir.

Piyasanın bu kadar yüksek olması, yönetim kurulumuzda transfer çalışmalarımızın piyasanın ateşinin düşmesinden sonra başlaması görüşü doğurmuştur.

Kıymetli dostlar, şundan emin olunuz ki, en az sizler kadar heyecan içerisindeyiz ve bir an önce yeni transferlerimizi sizlerin huzuruna çıkarmayı arzuluyoruz. Ancak, şartlar oluşmadan, sırf transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Tüyü bitmemiş yetimin bile hakkı olan Çorumspor’un parasını heba etmeyeceğiz. 40 defa düşünüp 1 defa karar vereceğiz.

Bu nedenle, transfer yapmak öyle dışarıdan göründüğü gibi kolay olmuyor. Sabır gerek, zaman gerek, iyi bir araştırma raporu gerek. En önemlisi, iyi bir finans kaynağı ve planlama gerek” diye konuştu.