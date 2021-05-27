BAL’ın fikstürü çekildi: Perde Çorum’da açılıyor

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2020-21 sezonunun grupları ve statüsünden sonra fikstür kura numaraları da çekildi ve eşleşmeler belli oldu. 4 ayrı bölgede, 32 grupta toplam 108 takımın mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig’in grup fikstür kura çekimleri dün Ankara'da Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Merkezi toplantı salonunda saat 16.00’de gerçekleştirildi. Çekilen kura sonunda 3.Bölge 5.Grup’ta yer alan Çorum temsilcisi Çimentospor ilk maçını Çorum’da Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi ile oynarken, Talasgücü Belediyespor ile Emar Grup FK ise Kayseri’de karşı karşıya gelecek.

9 Haziran’da başlaması planlanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) çift devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanacak. Her bölgede grup birincisi olan 8 takımın tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 4 takım TFF 3.Lig'ine çıkma hakkı kazanacak.

ÇİMENTOSPOR’UN İLK YARI MAÇ MAÇ FİKSTÜRÜ

1.HAFTA

Cumhuriyet Üniversitesi

2.HAFTA

Kayseri Emar Grup FK (D)

3.HAFTA

Talasgücü Belediyespor (D)

(Spor Servisi)