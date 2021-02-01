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Balıkesirspor, Oğuz Han Aynaoğlu’nu bırakmadı

Çorum Futbol Kulübü, önceki gece geç saatlerde Balıkesirspor’dan stoper Abdulhamit Yıldız’ı kadrosuna katarken, aynı takımdan kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu’nun transferi ise adeta direkten döndü.

Spor 01.02.2021, 17:51
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Balıkesirspor, Oğuz Han Aynaoğlu’nu bırakmadı

Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu’nun transferi ile ilgili görüşmeler olumlu yönde devam ederken, Balıkesirspor’un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek, deneyimli oyuncunun takımda kalmasını istedi. Bunun üzerine Oğuz Han’ın Çorum FK’ya transferi gerçekleşmedi.

Oğuz Han Aynaoğlu transferin yatması üzerine yine 1.Lig takımlarından Bandırmaspor’dan kanat oyuncusu Berat Satılmış gündeme alındı. 27 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamazken, Çorum FK ara transfer dönemini kapattı.

(Spor Servisi)

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