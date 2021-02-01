Balıkesirspor, Oğuz Han Aynaoğlu’nu bırakmadı

Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu’nun transferi ile ilgili görüşmeler olumlu yönde devam ederken, Balıkesirspor’un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek, deneyimli oyuncunun takımda kalmasını istedi. Bunun üzerine Oğuz Han’ın Çorum FK’ya transferi gerçekleşmedi.

Oğuz Han Aynaoğlu transferin yatması üzerine yine 1.Lig takımlarından Bandırmaspor’dan kanat oyuncusu Berat Satılmış gündeme alındı. 27 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamazken, Çorum FK ara transfer dönemini kapattı.

(Spor Servisi)