BAL’da perde açılıyor

Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor’un da yer aldığı Bölgesel Amatör Futbol Lig’nde (BAL) heyecan hafta sonu oynanacak maçlarla start alıyor. Çorum temsilcisi sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Bölge 3.Grup 1.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor’u konuk edecek. Kırmızı-Beyazlılar yarın Osmancık İlçe Stadı’nda oynanacak maçı seyircisinin desteği ile kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Saat 14.00’de başlayacak maçı Trabzon bölgesi hakemi Melih Kurt yönetecek.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Mucur Yabanlıspor ile Yeşil Kamanspor, Keçiören Bağlum Belediyesi ile Ankara TKİ ve Ankara DSİ ile Yozgatspor 1959 karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

