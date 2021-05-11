BAL, sil baştan

Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve Amatör Kurul Başkanı olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez imzasıyla, illerdeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlarına yeni BAL’la ilgili yeni bir yazı gönderildi. Yazıda, BAL’ın Haziran ayının ilk haftasında başlatılacağı belirtilirken, gruplandırmanın yeniden yapılacağı, isteyen takımların bu sezona katılmayıp gelecek sezonda mücadele edebilecekleri belirtildi.

Ali Düşmez imzasıyla ASKF Başkanlarına gönderilen yazı şöyle:

STATÜ VE GRUPLAR DEĞİŞİYOR

“2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakaları yeni bir statü ve yeni bir gruplandırma ile Haziran ayının 1.haftasında başlatılacak

Öncelikle BAL’a katılma hakkı olan 266 kulübe, Lig’e katılıp katılmayacakları yazılı olarak sorulacak, bu sezon katılmayacağını belirten kulüplerin BAL’a katılım hakkı saklı tutulup 2021-2022 sezonuna katılabileceklerdir.

SIKIŞTIRILMIŞ TAKVİM

Bu sezon sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak BAL’a katılacağını belirten kulüpler yeni bir gruplandırma ve yeni bir statü ile BAL’a katılabileceklerdir.

Ek’de TFF tarafından BAL kulüplerine gönderilecek yazı ve yazı ekinde katılıp katılmayacağını belirten dilekçe örnekleri vardır.

SON GÜN 21 MAYIS

Resmi olarak 11 Mayıs 2021 tarihinde kulüplere tebliğ edilecek yazı ekindeki katılıp katılmama dilekçelerini kulüplerimiz en geç 21 Mayıs 2021 tarihi mesai bitimine kadar mutlaka TFF’ye bildireceklerdir.

Konu öncelikle ASKF Başkanlarımızın bilgisine sunulmuş olup iliniz BAL kulüplerini bilgilendirebilirsiniz.”

(Spor Servisi)

