BAL grupları açıklandı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) 2021-2022 Sezonunun grupları belli oldu. Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, Ankara’dan 3 takım, Kırşehir temsilcileri Mucur Yabanlıspor ve Yeşil Kemanspor ile Yozgat takımları Sorgun Belediyespor, Çayıralan Esnafspor ve 3.Lig’den düşen Yozgatspor 1959 FK ile birlikte 5 Bölge 3.Grup’ta mücadele edecek. İlk hafta maçları 30-31 Ekim’de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu BAL gruplarını belirledi. Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, Ankara grubunda yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig bu sezon 261 takımın katılımı ile her bölgede 3’er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak.

İLK MAÇLAR 30-31 EKİM’DE

Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak olup, her bölgede grup birincisi olan 3’er takımın tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre oynayacakları Bölge Birinciliği müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak.

2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak.

6 ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Trabzon illeri birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller ise aynı grupta yer alacak. Bölge ve grupların kura ve fikstür çekim tarihi ile statü önümüzdeki günlerde açıklanacak.

OSMANCIK 5.BÖLGE 3.GRUPTA

Çimentospor’un lige katılmama kararı alması üzerine Çorum’u temsil edecek olan tek takım olarak kalan Osmancık Belediyespor, isimleri daha sonra belli olacak olan 3 Ankara takımının yanı sıra, Kırşehir temsilcileri Mucur Yabanlıspor ve Yeşil Kemanspor ile Yozgat takımları Sorgun Belediyespor, Çayıralan Esnafspor ve 3.Lig’den düşen Yozgatspor 1959 FK ile birlikte 5 Bölge 3.Grup’ta mücadele edecek. Ankara’dan bu sezon BAL’da Çubukspor Futbol A.Ş., Keçiören Belediyesi Bağlumspor, Haymana Belediye, Ankara TKİ Spor, Sincan Belediye ve Ankara DSİ mücadele edecek olup, bu takımlardan üçü Osmancık Belediye’nin rakibi olacak.

(Hüseyin AŞKIN)

