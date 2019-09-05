Bakırcan ve Yarımca şampiyonluğa uzandı

Yıldızlar (kız-erkek) Tenis İl Birinciliği’nde kızlarda Yağmur Yarımca, erkeklerde ise Batuhan Bakırcan şampiyon olmayı başardı.

Tenis İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar (kız-erkek) Tenis İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Tenis Kortu’nda gerçekleşen müsabakalara 8 kız, 8 erkek olmak üzere 16 sporcu katıldı. Pazartesi günü gerçekleşen eleme müsabakalarının ardından, Salı günü yarı final, Çarşamba ise final maçları oynandı. Oldukça çekişmeli geçen maçlar sonunda yıldız kızlar kategorisinde Yağmur Yarımca şampiyonluk ipini göğüslerken, Bilgem Doğa Çıtak ikinci, Eylül Kabak ise üçüncü olarak tamamladı. Erkekler kategorisinde ise Batuhan Bakırcan birinci, Bekir Eren Güreser ikinci, Sefa Boz ise üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilirken, ödül töreni sonunda kısa bir açıklama yapan İl Temsilcisi Erdal Bakırcan 3 gün süren müsabakalarda mücadele eden tüm sporcuları tebrik ettiğini söyledi. Tenis sporuna Çorum’da ilginin zamanla artacağına inandığının da altını çizen Bakırcan, “Biz Tenis İl Temsilciliği olarak Çorum’da tenis sporuna gönül verenlere hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Çorum dışında gerçekleşecek organizasyonlarda da Çorum’u başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. (Rıfat KARA)