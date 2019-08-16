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Bakanlık stadın devri ile ilgili harekete geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri yeni statta incelemelerde bulundu.

Bakanlık stadın devri ile ilgili harekete geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri yeni statta incelemelerde bulundu.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:38
Bakanlık stadın devri ile ilgili harekete geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı stadın devri konusunda harekete geçti, bakanlık yetkilileri yeni statta incelemelerde bulundu.

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan ve yapımı büyük oranda tamamlanan yeni stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devri belirsizliğini korurken, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelen bir heyetin stadın devri konusunda incelemelerde bulunması stadın 2019-2020 futbol sezonuna yetişebileceği umudunu doğurdu.

Edindiğimiz bilgilere göre, incelemelerde bulunan, bakanlık yetkilileri stattaki eksiklikleri tespit ettikleri, bu eksikliklerin yüklenici firma tarafından kısa sürede giderilebilecek eksiklikler olduğunu kaydettiler.

STAT HEM BELEDİYE’NİN HEM DE ÇAKIR İNŞAAT’IN EKONOMİSİNİ ZORLUYOR

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan stat, Belediyenin ekonomik sıkıntı içerisinde olmasından dolayı yüklenici firma Çakır İnşaattan stadı devralamamıştı.

Stat ekonomik sıkıntıda bulunan hem Çorum belediyesini hem de Çakır İnşaatı zorluyor. Çakır İnşaat Stadı devredemediğinden dolayı her ay 250 bin Türk Lirası stada bakım masrafı yapıyor.

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