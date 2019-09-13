Bakanlık stadı devralıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Çorum halkının yeni statla ilgili beklediği müjdeyi açıkladı. Statta incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla stadı ve spor salonu inşaatını devralıp hizmete açacaklarını ifade ederken, Çorum’a spor yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapımı büyük ölçüde tamamlanan ancak bir türlü hizmete açılamayan yeni statla ilgili beklenen müjdeli haberi açıkladı. Statta incelemelerde bulunan Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla stadı devralıyoruz” dedi.

SUNGURLU’DA KARŞILANDI

3 gün süren Spor Uzmanları Seminerinin son günü olan dün Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sungurlu’da karşılandı. Karşılama törenine; Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, Emniyet ve Jandarma yetkilileri, daire müdürleri ve bazı bürokratlar katıldı.

Karşılamanın ardından Çorum’a gelen Kasapoğlu, ilk olarak Anitta Otel’deki semineri ziyaret etti. Kasapoğlu, ziyaretin ardından Çorum Belediyesi tarafından yapımına 2016 yılında başlanan ancak büyük ölçüde tamamlanmasına rağmen bir türlü açılamayan 15 bin seyirci kapasiteli şehir stadında incelemelerde bulundu.

STADI ÇOK BEĞENDİ

Bakan’a incelemeler sırasında Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de eşlik etti.

Stadı çok beğendiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bakanlık olarak devralacaklarının müjdesini verdi. Kasapoğlu, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Valimizle, Belediye Başkan Vekilimizle, milletvekillerimizle Çorum’un hem gençliğine hem sporuna dair konularını görüştük. Şimdi de çalışmaları yerinde görüp denetleme kararı aldık.

Özellikle stada geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda stadı Bakanlık olarak devralıyoruz. Bundan sonraki süreçte bakanlık olarak stadın işletmesi ve verimli kullanılması, hem ulusal müsabakalarda kullanılması hem de diğer anlamda yaşayan stat olması adına çalışmalarımız olacak.

Çok güzel bir stat inşa edilmiş. Bundan sonraki süreçte hem bakanlığımız, hem yerel yönetimimizle birlikte Çorum’un spor camiası ile birlikte stadımızı yoğun bir programla açma çalışmalarımız olacak.

SALONU DA DEVRALIYORUZ

Çorum her zaman gündemimizde. Milletvekilleri ile Ankara’da her zaman birlikteyiz. Çorum halkını sporla buluşturmak, gençleri yarına hazırlamak noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Spor salonu inşaatı devam ediyor. Bakanlık olarak orayı da devralıp tamamlayacağız. Yine Çorum halkına spor yapmaları ve Çorum’daki spor müsabakalarını artırmaya yönelik çalışmalarımız olacak” dedi.

HAVUZ 2-3 AYA AÇILACAK

Geçtiğimiz genlerde ihaleye çıkartılan ve bakım onarım çalışmalarının başlandığı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ile ilgili de konuşan Bakan Kasapoğlu, “Havuzla ilgili olarak, geçtiğimiz günlerde tadilat işlerine başladık. 2-3 ay içerisinde tamamlayıp Çorum halkını suyla buluşturacağız.

‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ diye kampanya başlattık. 1 milyon kişiye yüzme öğretme noktasında inşallah Çorum’dan da önemli bir sayıda vatandaşlarımızı projeye dahil edip sertifikalarını vereceğiz.

Çorum’a ziyaretlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu. (Hüseyin AŞKIN)