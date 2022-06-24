Bakan Yardımcısı Dere’den altyapı tesisi için destek sözü

Başkan Oğuzhan Yalçın, beraberinde kulüp genel sekreteri Akın Parmaksız, kulüp reklam ve Hasan Serdar Yılmaz, taraftar sorumlusu Halis Öksüz ve yönetim kurulu üyesi Sayit Barandak ile birlikte, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti. Muhsin Dereye, Çorum FK yönetimi olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve bundan sonra yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi veren Oğuzhan Yalçın, en büyük projeleri olan altyapı tesisi ile ilgili destek istedi. Yalçın, ziyaretin anısına, Dere’ye Çorum FK forması hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, özellikle altyapı tesisi ile ilgili elinden gelen tüm desteği vereceğini kaydetti.

Dere, ziyaretle ilgili olarak, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehrimizin takımı Çorum FK’nın kıymetli Başkanı Oğuzhan Yalçın ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda misafir ettim. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, Çorum Sporumuza yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

