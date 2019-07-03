Bakan "Para yok" dedi

Öte yandan Çorum Belediyesi’nin stadı yapan yüklenici firma Çakır İnşaat’a 18 milyon lira borcu olduğundan dolayı belediyeye devir teslim işlemi henüz gerçekleşmedi.

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan ve yapımı büyük oranda tamamlanan yeni stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devri belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrinin söz konusu olduğunu ve konu hakkında Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştüğünü ifade etmişti.

Bakan Kasapoğlu’nun, Belediye Başkanı Aşgın’a stadyumun devredilmesinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle stadyumu devralacak, para olmadığını söylediği öğrenildi.

BORÇ NEDENİYLE DEVİR TESLİM YAPILAMIYOR

Yine, Çorum Belediyesi’nin stadyumu inşa eden yüklenici firma Çakır İnşaat’a 18 milyon borcu olması nedeniyle stadyumu devralamıyor. Bu durumda, hem yüklenici firma, hem de Çorum Belediyesi sıkıntı yaşıyor.

HER AY 250 BİN LİRA BAKIM MASRAFI

Yeni stadyumun bakım masrafları yüklenici Çakır İnşaat’ı zorluyor. Firmanın her ay 250 bin lira stadyuma bakım masrafı yaptığı, bu nedenle stadyumun devredilememesinin Çakır İnşaat’ı zor durumda bıraktığı öğrenildi.

YENİ SEZONA YETİŞMESİ ZOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu tavrı ve Çorum Belediyesi’nin içinde bulunduğu mali problemler nedeniyle Yeni Çorumspor’un 2019-2020 futbol sezonunda maçlarını yeni stadyumda oynaması zor görünüyor.

(Haber Merkezi)