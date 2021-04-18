Bahri Kaya’nın Fethiye macerası 7 hafta sürdü

Çorum FK’nın eski teknik direktörü Bahri Kaya, 7 hafta önce göreve geldiği 3.Lig ekibi Fethiyespor’dan ayrıldı.

Sezona Çorum FK’da başlayan ancak alınan kötü sonuçlar üzerine teknik direktörlük koltuğunu İsmet Taşdemir’e bırakan Bahri Kaya, Mart ayı başında 3.Lig 2.Grup’ta şampiyonluk hesapları yapan Fethiyespor’da Mesut Toros’tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Muğla temsilcisi, Bahri Kaya nezaretinde istediği sonuçları alamazken, en son 14 Nisan’da İstanbul deplasmanında Halide Edip Adıvarspor karşısında alınan 3-1’lik yenilgi sonrası yönetim, Kaya ve ekibiyle yolları ayırdı. Bahri Kaya’nın yerine takımın başına Enver Ataçocuğu getirildi.

Bahri Kaya, Fethiyespor’un başında 7 maça çıkarken, Lacivert beyazlılar bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak 7 puan toplayabildiler.

(Hüseyin AŞKIN)

