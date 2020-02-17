Başkan Fatih Özcan, genel koordinatörlük görevini bırakan Oğuzhan Yalçın ve istifa eden Bahri Kaya ile birlikte kulüp merkezinde basın toplantısı düzenledi. Duygusal anların yaşandığı toplantıda bir konuşma yapan Başkan Fatih Özcan, Bahri Kaya’nın en zor zamanlarda ateşten gömleği giydiğini ve geçen sezon takımı 3.Lig bataklığından 2.Lig’e çıkarttığını belirterek, kendisine teşekkür etti. Başkan Özcan, “Sosyal medya hesaplarından Bahri Kaya istifa etiketiyle yorum yapanlar, Bahri Kaya istifa etti. Bugün itibariyle yollarımız ayrıldı. İnşallah hayırlı olur. Kendisi ile her zaman dost kalacağız.

Bahri Hoca ve Oğuzhan Yalçın bir bedel ödediler. Şimdi sıra bende. Bundan sonra başarıda da, başarısızlıkta da tüm sorumluluk bana ait. Ben de o bedeli ödemeye hazırım. En yakın zamanda biz de o bedeli ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.

BU TAKIMIN HALEN ŞANSI ÇOK YÜKSEK

Gelinen noktada artık kan değişiminin gerekli olduğuna inandığını ve takıma pozitif anlamda katkı sağlayacağını düşündüğü için istifa ettiğini belirten Teknik Direktör Bahri Kaya ise, “Futbolda da böyledir. Sadece güzellikler anı olarak kalır. Burada çok güzel günlerimiz geçti. Ama ikinci yarıya iyi başlayamadık. Yenilgilerin çoğunun sahamızda olmasını bir teknik adam olarak kendime yakıştıramadım.

Pozitif anlamda takıma katkı sağlayacağına inandığım için görevi bıraktım. Ama bu kötü gidişin bir bedeli olmalıydı. O bedeli de ben ödüyorum. Bu zor günlerde Başkanımızı yalnız bıraktığım için özür diliyorum.

Ben bu takıma inanıyor ve güveniyorum. Çarşamba günü Başkent Akademi maçında en iyi sonucu alacağına inanıyorum, almak zorunda da. Futbolcular bana söz verdi. Bu takımın Play-Off şansının halen çok yüksek olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

FATİH ÖZCAN’A SAHİP ÇIKIN

Bugüne kadar birçok kulüpte görev yaptığını ancak Fatih Özcan gibi bir başkanla çalışmadığını da kaydeden Bahri Kaya, “Çorum halkı Fatih Başkana sahip çıkmalı. Fatih Özcan’ın kaybedilmesi Çorum için yıkım olur. Sahip çıkılması gereken bir kişi. Uzaktan da olsa, artık bir Çorumspor taraftarı olarak dualarım her zaman sizinle.

Fatih Başkana, yönetime, Oğuzhan Yalçın’a, futbolculara ve dostça eleştiri anlamındaki düşüncede olan herkese teşekkür ediyorum. Bu ayrılığın Çorum için hayırlı olacağına inanıyorum. Hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.

TAKIMI BAŞKENT MAÇINA SELİM SÜMER ÇIKARTACAK

Teknik Direktör Bahri Kaya’nın ekibiyle birlikte istifa etmesi üzerine Çorum futbol Kulübü’nü yarınki Başkent Akademi maçına Altyapı Genel Koordinatörü Yavuz Selim Sümer’in çıkartacağı açıklandı.

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, yine altyapıda görev yapan antrenör Ömer Özer ile kaleci antrenörü Sebahattin Çoban’ın da Selim Sümer’e yardımcı olacaklarını kaydetti.

OĞUZHAN YALÇIN DA BIRAKTI

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Oğuzhan Yalçın’ın genel koordinatörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

Başkan Özcan, Oğuzhan Yalçın’ın kendisi için yol, arkadaşı, dava arkadaşı olduğunu belirterek, “Oğuzhan Yalçın genel koordinatörlük görevinden ayrıldı ancak benimle bu yolu yürümeye devam edecek. Başkent Akademi maçından sonra kulüpteki yeni görevi belli olacak” şeklinde konuştu.