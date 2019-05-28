Bahri Kaya ile devam

Geçen sezonu 4 teknik direktör değişikliği ile kapatan Yeni Çorumspor’un sezondaki dördüncü teknik direktörü olan Bahri Kaya, görev yaptığı süreçte Play-Off’la birlikte takımın başında 10 resmi maça çıktı. Zorlu süreçte takımı önce Play-Off’a ardından da 2.Lig’e taşıyan deneyimli teknik adam, yeni sezonda da takımın başında olacak.

19 Mart’ta sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzalayan ancak anlaşmasında 1 sezon da opsiyonu bulunan Bahri Kaya, şampiyonluk kutlamalarından sonra ailesinin yanına İstanbul’a döndü. Başkan Fatih Özcan, “Bahri Hoca ile devam edecek misiniz?” şeklindeki sorumuza net bir şekilde “Evet” cevabı verirken,

Teknik direktör Bahri Kaya’nın önümüzdeki günlerde Çorum’a gelerek yönetimle yeni sezonun planlamasını yapacağı kaydedildi.

KAYA’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Yeni Çorumspor’u 2.Lig’e taşıyan ve kulübün ligdeki 7 yıllık tarihinde tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörü Bahri Kaya, görevini beklentiler doğrultusunda tamamlamış olmanın mutluluğu ve huzuru içerisinde olduğunu söyledi.

Zorlu bir süreç yaşadıklarını ve bu süreçte gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, 45 gün boyunca ailesinden uzak kaldığını belirtirken, Başkan Fatih Özcan’ın çabalarının kendilerini daha çok çalışmaya sevk ettiğini dile getirdi.

GÖREVİ BAŞARIYLA TAMAMLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

45 gün sonra ailesinin yanına gidebildiğini kaydeden deneyimli teknik adam, “Ligdeki berabere kaldığımız Serik maçı sonrası göreve başladığımız takımımızda 10 maç sonra bir başka Serik maçı ile 2018-2019 sezonunu tamamladık. Görevimizi beklentiler doğrultusunda tamamlamış olmanın verdiği mutluluk ve huzur doğrultusunda 45 gün sonra evime ayakbastım. İyi bir istirahat i hak ettiğimi düşünüyorum” dedi.

YAŞANANLAR BİZDE KALACAK

Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek açıklamasına devam eden deneyimli teknik adam Bahri Kaya, “Sonu mutlu biten ama hikâyesi bizde saklı kalacak zor bir süreç yaşadık. Siz Sevgili Çorumspor taraftarının bilmesi gereken tarafı şöyle bu hikâyenin: Birincisi; şayet bir üst lige çıkamazsak, başta Kulüp Başkanımız Sayın Fatih Özcan olmak üzere tüm yönetim kurulundaki dostlarımı ve muhteşem Çorumspor taraftarı ile beraber 62 yıldır biriktirdiğim yeryüzündeki tüm dostlarımı da kaybedecekmiş gibi bir hissiyatla çalıştım.

İkincisi; Birde şunu gördüm. Bir kişi tek başına çoluğunun çocuğunun rızkını bu işe yatırmaktan geri kalmıyor. Sanki bu para benim cebimden çıkıyormuşçasına, bu harcanan para karşılıksız kalmasın diye gecemizi gündüzümüze kattık. Yani, dünyada 60 yıldır biriktirdiğim serveti şampiyon olamazsak kaybedecek gibi hissetmek…

ZORLU BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR

Şimdi kısa bir tatil zamanı. Geçen seneden daha zor bir senenin bizi beklediğini herkesin bilmesini isterim. Çok yakın bir zamanda yine kolları sıvama vakti” şeklinde konuştu.