BAHRİ KAYA DÖNÜYOR

Çorum Futbol Kulübü’nün Zonguldak Kömürspor’la sahasında 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra istifa eden Teknik Direktör Bahri Kaya’nın 3 yıllık bir projenin önemli bir parçası olarak kulübe geri döneceği açıklandı.

Başkan Fatih Özcan, beraberinde ikinci Başkan Mustafa Şeker ve yeni teknik direktör Ersin Küçükoğlu ile düzenlediği basın toplantısına Bahri Kaya da katıldı. Başkan Fatih Özcan, 3 yıllık bir proje çerçevesinde 1.Lig’e yükselmeyi ana hedef olarak belirlediklerini, bu süreçte takımın başında Bahri Kaya’nın yer alacağını açıklarken, Bahri Kaya da Çorum’da görev yapmaktan her zaman mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Çorum’dan ayrıldıktan sonra önce İkinci Başkan Mustafa Şeker, sonra Başkan Fatih Özcan’ın kendisini telefonla aradıklarını belirten Bahri Kaya, “Bana, sana ihtiyacımız var, atla uçağa gel dediler. Hiç düşünmeden atladım geldim ben de” dedi.

Çorum Futbol Kulübü’nde görev yaptığı süre içerisinde hep kulübün menfaatlerini gözettiğini kaydeden Bahri Kaya, “Her olumsuz sonuçtan sonra bırakırsak ne olur diye sürekli değerlendirme yaptık. Başkanımız Sayın Fatih Özcan, sonuç ne olursa olsun arkandayım demesine rağmen Zonguldak maçı sonrası takıma katkı sağlayacağını düşündüğüm için istifa ettim.

Ben ayrıldıktan sonra takım iki maç daha kaybetti. Bizim bırakmamız sorunu çözmedi. Altyapı hocaları ile devam edilmesi düşünülüyordu. Olası kötü sonuçlardan sonra onların da bu ağır yükün altında daha fazla ezilmemeleri ve zor durumda kalmamaları, belirlenen 3 yıllık projede yer almak ve Çorum’a ve Çorum Futbol Kulübü’ne katkı sağlamak adına elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Bahri Kaya’nın ligin kalan 9 haftalık periyodunda yeni sezon planlamasını yapacağı, bu doğrultuda gidecek ve kalacak oyuncuların belirlenmesinde etkin rol alacağı, bunun yanında maç izleyip yeni sezon kadrosunda yer alacak futbolcuları tespit edeceği açıklandı.

(Hüseyin AŞKIN)