Bahçelievler final şansını baraja bıraktı

Okullararası Genç Erkekler Hentbol Grup Birinciliği'nde Çorum'u temsil eden Bahçelievler Anadolu Lisesi grubunu ikinci sırada tamamlayarak baraj maçı oynamaya hak kazandı.

Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Hentbol Grup Birinciliği'nde Bartın, Tokat ve Samsun temsilcileri ile B grubunda mücadele eden Çorum şampiyonu Bahçelievler Anadolu Lisesi ilk maçında Bartın'ı, ikinci maçında da Tokat'ı yenerek gruptan birinci çıkma şansını son maça taşıdı. Dün Tevfik Kış Spor Salonu'nda saat 12.00'de Samsun Büyüklü Anadolu Lisesi ile final maçına çıkan Çorum temsilcisi maçı 33-12 kaybetti ve 4 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı.

Bugün saat 10.00'da A grubu ikincisi Zonguldak Kozlu Anadolu Lisesi ile baraj maçı oynayacak olan Bahçelievler Anadolu Lisesi maçı kazanması halinde yarı final grubuna yükselen son takım olacak.

(Rıfat KARA)

