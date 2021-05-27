Bahar Spor Kulübü, Milli Takım seçmelerine hazır

Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Muay Thai Şampiyonası Milli Takım seçmeleri 1-7 Haziran tarihleri arasında Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapılacak. Bu önemli organizasyonda Çorum Bahar Gençlik Spor Kulübü 3 isimle Çorum’u temsil edecek. Seçmelerde Bahar Gençlik ve Spor Kulübü’nü 45 kilogram üst genç bayanlar kategorisinde Selin Deniz, 67 kilogram üst genç erkeklerde Hüseyin Buğra Say ve Antrenör Hasan Çalışkan görev yapacaklar.

Pandemiden dolayı salonların kapalı olması nedeniyle çalışmaları parklarda sürdüklerini kaydeden Bahar Spor Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Hasan Çalışkan, “İnşallah bu müsabakalarda eli boş dönmeyeceğimize inanıyorum. Hem Çorum’u hem de kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kulüp olarak hedefimiz 2021 yılında zor şartlarda Türkiye Milli Takımı sporcusu çıkartmaktır” dedi.

(Spor Servisi)

