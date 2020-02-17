Badmintoncular yarı finale kaldı

Antrenörler Kerep Karakuş ve Eren Murat Görür nezaretinde Tuana Eken, Berra Çaykara, Nazlı Yıldız Sudenaz Morgül ve Nazlı Karasu nezaretinde Çorum’u temsil eden kız takımı Düzce ve Erzurum’u 5-0’lık skorlarla yenerek grup birincisi olarak yarı final grubuna yükseldi.

Furkan Yedekçi, Haşim Kılıç, Uygar Tetikel, Berk Dizlek ve Arda Yüksel’den oluşan erkek takımı ise Samsun ve Erzurum’u 5-0 yenip grup birincisi olarak yarı final grubuna yükseldi.

Yarı final grup birinciliği 3-5 Nisan tarihlerinde Ordu’da yapılacak.

(Bülent USLU)