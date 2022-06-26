Badmintoncular yarı finalde
Düzce’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Çeyrek Final Grup Birinciliği’nde Çorum takımı tüm rakiplerini yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Spor 26.06.2022, 17:58
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) çeyrek final müsabakaları Düzce’de yapıldı. Elmas Köle, Zahide Dinç, Azra Tura, Berra Çaykara ve Ecrin Hız’dan oluşan Çorum kız takımı C grubunda Rize ve Giresun takımları ile eşleşirken, Mehmet Can Töremiş, Hüseyin Özdemir, Mehmet Yetişgen, Arda Kaya ve Talha Şerbetçi’den oluşan Çorum erkek takımı ise A grubunda Ardahan, Karabük ve Trabzon ile mücadele etti. Hem kızlarda, hem de erkeklerde iyi bir oyun ortaya koyan Çorum takımı grupta tüm rakiplerini yenerek yenilgisiz yarı finale yükselmeyi başardılar.
(Rıfat KARA)
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|70
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|60
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|49
|11. Denizlispor
|36
|49
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|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
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|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
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|36
|12
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|93
|2. Liverpool
|38
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|74
|4. Tottenham
|38
|71
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|69
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|58
|7. West Ham United
|38
|56
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|52
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|38
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|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
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|38
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|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
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|38
|40
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|38
|35
|19. Watford
|38
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|38
|22
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|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
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|38
|55
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|38
|48
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|46
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|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
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|38
|38
|19. Levante
|38
|35
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|31