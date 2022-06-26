Badmintoncular yarı finalde

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) çeyrek final müsabakaları Düzce’de yapıldı. Elmas Köle, Zahide Dinç, Azra Tura, Berra Çaykara ve Ecrin Hız’dan oluşan Çorum kız takımı C grubunda Rize ve Giresun takımları ile eşleşirken, Mehmet Can Töremiş, Hüseyin Özdemir, Mehmet Yetişgen, Arda Kaya ve Talha Şerbetçi’den oluşan Çorum erkek takımı ise A grubunda Ardahan, Karabük ve Trabzon ile mücadele etti. Hem kızlarda, hem de erkeklerde iyi bir oyun ortaya koyan Çorum takımı grupta tüm rakiplerini yenerek yenilgisiz yarı finale yükselmeyi başardılar.

(Rıfat KARA)

