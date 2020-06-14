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Badmintoncular sahaya indi 

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badminton takımı normalleşme kararı ile sahalara tekrar döndü.

Spor 14.06.2020, 19:46 14.06.2020, 19:50
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Badmintoncular sahaya indi 

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 70 gündür faaliyetlerine ara veren Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badminton takımı yeniden antrenmanlara başladı. 1 Haziran’da alınan karar doğrultusunda spor tesisleri sporculara kapılarını yeniden açarken, Çorum’da uluslararası platformda bir çok başarıya imza atan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badminton takımı sporcuları antrenmanlara başladı. İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Barış Boyar nezaretinde antrenmanlara başlayan genç sporcular sosyal mesafe kurallarına uymayı ihmal etmediler.
(Spor Servisi)
 

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