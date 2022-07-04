Badmintoncular finalde

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Yarı .Final Grup Birinciliği 2-4 Temmuz tarihleri arasında Erzincan’da yapıldı. Yağmur Elmas Köse, Zahide Dinç, Zeynep Aydın, Berra Çaykara ve Azra Tura’dan oluşan Çorum kız takımı A grubunda Kastamonu, Tunceli ve Adıyaman ile mücadele etti. Tüm maçlarını 5-0 kazanmayı başaran Çorum kız takımı finale yükselmeyi başardı.

Mehmet Ali Yetişgen, Ahmet Arda Kaya, Mehmet Can Töremiş, Efe Özçalıkuşu ve Hüseyin Utku Özdemir’den oluşan Çorum erkek takımı ise C grubunda Trabzon, Malatya ve Muş takımları ile karşılaştı. Kızlarda olduğu gibi erkeklerde de tüm maçlarını 5-0 kazanan Çorum takımı finale adını yazdırdı.

(Rıfat KARA)

