Badmintoncular çeyrek finalde
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığının 2021-2022 Sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Birinciliği, Kastamonu’da yapıldı.
Spor 22.05.2022, 19:06
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3 gün süren grup birinciliğinde, Çorum’u temsil eden kız ve erkek takımları derece yaptı. Çorum’un erkek takımı, tüm rakiplerini yenerek grup şampiyonu oldu ve çeyrek finale yükseldi. Çorum’un kız takımı ise, grup ikincisi olarak çeyrek final bileti aldı.
Çeyrek final müsabakaları, 20-23 Haziran tarihlerinde Düzce’de yapılacak.
(Ömür SOYTEMİZ)
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|81
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|73
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|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
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|38
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|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
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|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
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|38
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|12. Galatasaray
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|28
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
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|36
|58
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|36
|57
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|36
|51
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|36
|50
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|49
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|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
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|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
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|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|37
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Elche
|38
|40
|15. Getafe
|38
|40
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|37
|31