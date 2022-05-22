Badmintoncular çeyrek finalde

3 gün süren grup birinciliğinde, Çorum’u temsil eden kız ve erkek takımları derece yaptı. Çorum’un erkek takımı, tüm rakiplerini yenerek grup şampiyonu oldu ve çeyrek finale yükseldi. Çorum’un kız takımı ise, grup ikincisi olarak çeyrek final bileti aldı.

Çeyrek final müsabakaları, 20-23 Haziran tarihlerinde Düzce’de yapılacak.

(Ömür SOYTEMİZ)

