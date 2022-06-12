Badmintoncu Mehmet Can Töremiş Gürcistan yolcusu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Badminton Federasyonu’nun organize edeceği U15 Bölgesel gelişim kampı 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Gürcistan’ın Batum kentinde gerçekleştirilecek. Kampa, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badmintoncularından Mehmet Can Töremiş de katılacak.

(Hüseyin AŞKIN)

