Badmintoncu Eyüp Koçak’tan bronz

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badmintoncusu Eyüp Koçak, 13 Yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

Badminton Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 13 Yaş altı Türkiye Şampiyonası, Ankara’da yapıldı. 39 ilden, 131 kulüp ve 443 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Eyüp Koçak, tek erkekler kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Eyüp Koçak-Hüseyin Özdemir ve Tunç İlk-Haşim Kağan Töremiş de çift erkeklerde çeyrek final oynama başarısı göstererek şampiyonası ilk 8’de tamamladılar.

Badminton İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Barış Boyar, kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak’a teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

