Badmintoncu Aşkar ve Töremiş Sırbistan’da

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Serbian U17 International 2021 Badminton Turnuvası bugün Sırbistan’ın Novisad kentinde başlıyor. Turnuvada, Türkiye’yi temsil edecek olan milli takımda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badmintoncularından Beren Aşkar ve Mehmet Can Töremiş de yer alıyor.

Turnuva, 27 Haziran’da sona erecek.

(Spor Servisi)

