Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Badminton Türkiye Şampiyonası 10-13 Mart tarihleri arasında Düzce’de yapıldı. 19 takımın 4 grupta mücadelesi ile başlayan şampiyonada Çorum’u erkeklerde Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi temsil etti. Mehmet Can Töremiş, Uygar Tetikel, Haşim Kılıç ve Furkan Yedekçi oyuncu grubu ile mücadele eden Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1.turda D grubunda yer aldı. Grup’ta ilk maçında İzmir temsilcisini 3-2 mağlup eden Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, ikinci maçında ise Uşak Lisesi’ni 5-0’la geçmeyi başardı. Son maçında Karaman Anadolu Lisesi’ni de 4-1 mağlup etmeyi başaran Çorum temsilcisi grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde A grubunda yer alan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi ilk maçında Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 3-2 mağlup etti. İkinci maçında Van Spor Lisesi’ni de 3-2 mağlup eden Çorum temsilcisi son maçında Samsun temsilcisine 5-0 yenilerek çeyrek final grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Bursa Özel Mesafe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 3-2 yenilerek final şansını kaybetti. Üçüncülük maçında Muş Özel Birey Anadolu Lisesi ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı 3-2 kazanarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Şampiyonluk kupası ise final maçında Bursa temsilcisini 3-0 mağlup eden Samsun Özel Bil Okulları Fen Lisesi’nin oldu.

(Rıfat KARA)