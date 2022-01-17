Badmintocular final bileti aldı
Spor 17.01.2022, 19:46
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Sinop’ta düzenlenen Liseli Gençler Badminton Grup Birinciliği’nde Çorum’u temsil eden Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi erkek takımı, Türkiye şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı.
Aynı zamanda il temsilciliği görevini de yürüten Barış Boyar’ın antrenörlüğünü yaptığı Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin Mehmetcan Töremiş, Haşim Kılıç, Uygar Tetikel ve Furkan Yedekçi’den oluşan takımı, Sinop grubunu ikinci bitirdi ve 10-13 Mart tarihlerinde Düzce’de yapılacak olan Türkiye şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.
(Bülent USLU)
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|23
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|20
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|20
|20
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|20
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|21
|24
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|21
|23
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|20
|22
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|49
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|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
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|20
|33
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|20
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|7. Rayo Vallecano
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