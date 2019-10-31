“Az pozisyon veriyor ama gol yiyoruz”

Genel olarak iyi oynamalarına ve özellikle deplasman maçlarında az sayıda pozisyon vermelerine rağmen mutlaka 1 veya 2 gol yediklerine dikkat çeken deneyimli teknik adam, Trabzon’da şanssızlıklar ve sıkıntıların skor olarak aleyhlerine döndüğü bir maç oynadıklarını kaydetti.

ŞANSSIZLIKLAR VE SIKINTILARIN SKOR OLARAK ALEYHİMİZE DÖNDÜĞÜ BİR MAÇ OYNADIK

Bu hafta Afyonspor’la oynayacakları maçı kazanmak zorunda olduklarının da altını çizen Kaya, taraftarlara da önemli bir çağrıda bulundu.

Kaya, açıklamasının devamında, “Maalesef şehrimize istediğimiz bir sonuçla dönemedik. Oyuna iyi başlayamadık. Her ne kadar bunun ufak tefek olumsuz sebepleri varsa da, en büyük olumsuzluk, futbolcu kadrosunun başlangıcındaki istediklerimizi yapamamak ve benim takımı o anlamda iyi hazırlayamamam.

Ancak çok kısa bir süre sonra 10-15 dakika sonra dengeyi sağladık. Fakat çok talihsiz bir gol yedik. Çok az sayıda pozisyon veriyoruz, her deplasmanda başımıza geliyor. Ama bunlardan biri veya ikisi mutlaka gol oluyor.

İkinci yarıya defansif iki oyuncu çıkartıp iki ofansif oyuncu alarak başladık. Bu da oyuna pozitif yansıdı. İkinci yarıda adeta tek kale oynadık. Fakat istediğimiz pozitif oyun esnasında penaltı oldu ve ikinci golü yedik. Bu sezon ilk kez iki farklı skorla geriye düştük.

Yine, her şeye rağmen pozitif ofansif oynamaya devam ettik. Çok istedik ama bir gol atmaya muvaffak olduk. Maalesef birden fazla gol atamadığımız için 3 puanı orada bıraktık.

Maç öncesi ve maç içinde geçen şanssızlıkların ve sıkıntıların skor olarak aleyhimize döndüğü bir deplasmanda maalesef haftayı puansız olarak kapattık. Puan olarak gerek altımızdaki, gerekse üstümüzdeki rakipler puan alınca bir olumsuzluk yaşadık. Ama futbol böyle bir şey. Süreç devam ediyor.

AFYONSPOR MAÇINI KAZANIP VAROLUŞUMUZU YENİLEMELİYİZ

Bu maçı unutmak zorundayız. Çok üzgünüz. İlk kez deplasmanda puan kaybediyoruz. Bu çok olumsuz yansıdı bize. Ama bu olumsuzluğu üstümüzden atıp hafta sonunda oynayacağımız Afyonspor maçına hazırlanacağız. Bu maçı kazanmak adına elimizden geleni yapacağız.

Kazanarak üst sıralarda varoluşumuzu yenilemeliyiz. Bu çok önemli.

Kendi saha ve seyircimizin önünde mutlaka kazanmaktan başka bir sonucun olmadığı bir müsabakaya çıkacağız. Kazanmak adına her şeyi yapacağız.

Afyonspor’un son haftalarda bir çıkışı var. Elimizdeki ofansif silahlarımız Tarsus maçında çok farklıydı. Şimdi Afyon maçında hem Kerem, hem Emrah yok. Daha farklı bir anlayışla oynayacağız. Herkes bilsin ki, içeride dışarıda, hangi maç olursa olsun, kazanmak için oynuyoruz. Bu benim teknik direktör yapım.

Tabi ki, her maçın kendine özgü bir taktiği vardır. Ama birinci dakikadan itibaren kazanmak adına her şeyi yapacağımız bir maç olacak.

TARAFTARLARIMIZ KIRILGANLIĞIMIZI ORTAYA ÇIKARTACAK BİR DURUM YARATMASIN

Bu ligde az sayıda oynayan ve yeni bir takımız. Kırılganlığımız olabilir, var demiyorum. Bunu bize yaşatmasınlar ve desteklerini sürdürsünler. Biz bu ligde seyircisiz maç oynadık, tatsız, yavan geçti. Deplasmanda seyircimizin olmadığı bir iki maç oynadık. Onlar da bizim adımıza yavan geçti. Ama seyircimizin arkamızda olduğu her müsabakada onlara coşkuyla cevap verdik. Kazandık, berabere kaldık, mağlup olduk. Ama coşkuyla oynadık ve seyircimize cevap verdik. Agresif ve istekli oynadık. Bu yüzden Afyonspor karşısında bize olan desteklerini sürdürsünler. Kırılganlığımızı ortaya çıkartacak bir ortam yaratmayalım. Seyirciyle kazanarak devam edelim” şeklinde konuştu.