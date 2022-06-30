Ayonix, Çorum FK’ya teknolojik destek verecek
Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Japon yüz tanıma firması Ayonix’in sahibi, hemşehrimiz Sadi Vural’la Ankara’da bir görüşme yaptı.
Spor 30.06.2022, 19:03
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Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan’ın da katıldığı görüşme ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada; “Kulüp Başkanımız Sayın Oğuzhan Yalçın, Ayonix şirketi kurucusu, ülkemizin değerli bilim insanı, hemşehrimiz, gururumuz Sayın Sadi Vural ile görüşme gerçekleştirdi.
Çorum Futbol Kulübü’ne desteklerini esirgemeyeceğini dile getiren Sayın Vural’a, Kulüp Başkanımız Sayın Oğuzhan Yalçın tarafından forma takdim edildi” denildi.
Öte yandan, Sadi Vural’ın, yeni yapılacak olan altyapı tesislerine yüz tanıma sistemi başta olmak üzere, teknolojik destekte bulunacağını ifade ettiği öğrenildi.
(Hüseyin AŞKIN)
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