“Aynı istek ve arzuyla yolumuza devam edeceğiz”

Sahasında Çorum FK’yı 3-1 yenerek sezonun ilk yarısını 37 puanla 3.sırada kapatan Afjet Afyonspor’da büyük sevinç var. Mor-beyazlı ekibin teknik direktörü Cem Kavçak, göreve geldikten sonra 9 maçta 22 puan topladıklarına dikkat çekerken, özverili şekilde çalışıp, birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden futbolcularına yürekten teşekkür ettiğini söyledi.

Çorum FK maçından sonra açıklamalarda bulunan Cem Kavçak, “11.haftada göreve geldiğimiz 15 puanlı Afjet Afyonspor’da, geride bıraktığımız 9 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 22 puan toplayarak, ilk yarıyı 37 puanla 3.sırada tamamladık.

İlk günden bugüne kadar, özverili bir şekilde çalışan, birlik ve beraberlik içerisinde olan oyuncularımızı yürekten kutluyorum.

Ligin ikinci yarısında da, taraftarlarımız, yönetim kurulumuz ve oyuncularımızla hep birlikte Afyonspor’un hedefleri doğrultusunda, aynı istek ve arzuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

