Aykut Köstek de finale yükseldi

Samsun’da gerçekleşen Okullararası Kros Grup Müsabakalarında genç erkeklerde adını finale yazdıran Mustafa Eren Boran’ın ardından yıldız erkeklerde de Aykut Köstek finale yükselmeyi başardı.

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Kros Grup Müsabakaları hafta sonu Samsun’da gerçekleşti. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı yarışlarda Çorum’u yıldız kızlar kategorisinde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Hayrunisa Aksoycuk, Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Feyza Ceren Ardıç ve Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan ise Begüm Fatmagül Özerdem, yıldız erkeklerde ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Aykut Köstek, Berat Mustafa Özçifçi, Berat Çınar, Efe Berk Kabakçı ve Yağız Gözübüyük temsil etti. Yıldız erkekler 3000 metre yarışlarında 11 dakika 22 saniye derece yapan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencisi Aykut Köstek üçüncü olarak 26 Şubat’ta Adana’da yapılacak finallerde Çorum’u temsil etmeye hak kazandı. Yıldız kızlar kategorisinde mücadele eden Hayrunisa Aksoycuk ise beşinci olarak final biletini 9 saniye ile kaybetti.

Çorum’u temsil eden diğer sporcular ise şampiyonaya grup aşamasında veda ettiler.

(Rıfat KARA)

