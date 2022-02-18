Aykut ilk kez kadroda
Çorum FK, Sivas Belediye maçı için, Sivas’a 19 kişilik futbolcu kadrosuyla gitti.
Spor 18.02.2022, 15:59
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Sakatlıkları süren Erdi, Muhsin, Emre ve İsmet’in yanı sıra, hasta olan Batuhan ve izinli olan Burak kadroya dahil edilmezken, Burak’ın yetişmesi halinde kadroda yer alacağı belirtildi.
Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyunculardan Aykut Akgün, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
Çorum FK’nın 19 kişilik Sivas Belediye maçının kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Hasan Hüseyin, Mahmut Eren, Murat, Kürşat, Berkay, Serkan, Aykut, Mahsun, Atakan, Hakkı Can, Fatih, Mertcan, Volkan Okumak, Halil İbrahim, Recep, Mehmet Akyüz, Sefa Akın, Mustafa Eren ve Volkan Kesim.
(Hüseyin AŞKIN)
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