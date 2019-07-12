Ayhan Gürbüz de gündemde

Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Yeni Çorumspor’un transfer listesinde yer alan futbolcular belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, kırmızı-siyahlılar Kastamonuspor 1966’dan merkez orta saha oyuncusu Ayhan Gürbüz’ü de gündemlerine aldılar.