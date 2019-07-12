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Ayhan Gürbüz de gündemde

Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Yeni Çorumspor’un transfer listesinde yer alan futbolcular belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, kırmızı-siyahlılar Kastamonuspor 1966’dan merkez orta saha oyuncusu Ayhan Gürbüz’ü de gündemlerine aldılar.

Ayhan Gürbüz de gündemde

Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Yeni Çorumspor’un transfer listesinde yer alan futbolcular belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, kırmızı-siyahlılar Kastamonuspor 1966’dan merkez orta saha oyuncusu Ayhan Gürbüz’ü de gündemlerine aldılar.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:04
Ayhan Gürbüz de gündemde

Yeni Çorumspor’un transfer listesinde yer alan Ayhan Gürbüz’e “bizden haber bekle” dendiği bilgisine ulaşıldığı ve 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun Yeni Çorumspor’dan haber beklediği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

23 MAÇTA 3 GOL ATTI

1990 Kayseri-Melikgazi doğumlu olan Ayhan Gürbüz, geçen sezon TFF 2.Lig ekibi Kastamonuspor 1966’da 23 resmi maça çıkarken, 3 gol attı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 9 sarı kart görerek 2 kez cezalı duruma düştü.

Ayhan Gürbüz’ün, Kastamonu ekibiyle 31 Mayıs 2020’ye kadar olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde feshettiği belirtildi.

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