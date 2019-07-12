Ayhan Gürbüz de gündemde

Yeni Çorumspor’un transfer listesinde yer alan Ayhan Gürbüz’e “bizden haber bekle” dendiği bilgisine ulaşıldığı ve 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun Yeni Çorumspor’dan haber beklediği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
23 MAÇTA 3 GOL ATTI
1990 Kayseri-Melikgazi doğumlu olan Ayhan Gürbüz, geçen sezon TFF 2.Lig ekibi Kastamonuspor 1966’da 23 resmi maça çıkarken, 3 gol attı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 9 sarı kart görerek 2 kez cezalı duruma düştü.
Ayhan Gürbüz’ün, Kastamonu ekibiyle 31 Mayıs 2020’ye kadar olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde feshettiği belirtildi.