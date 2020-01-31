Aydın ve Gül’den milli güreşçilere moral ziyareti

Başkan Musa Aydın ve Asbaşkan Zeki Gül, kamp çalışmalarıyla ilgili teknik heyetten bilgi alırken, sporcularla bir araya geldiler. Teknik ekiple bir toplantı yapan ve Federasyon olarak beklentilerini dile getiren Musa Aydın, “Tokyo olimpiyatlarına artık az bir zaman kaldı. Olimpiyatlar öncesinde ilk önemli sınavımızı İtalya’da vereceğiz. Avrupa şampiyonasında tüm kategorilerde takım olarak ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Hemen ardından bizleri iki önemli Olimpiyat elemesi bekliyor.

19-22 Mart tarihlerinde Macaristan’da Avrupa elemeleri, 30 Nisan 3 Mayıs tarihlerinde ise Bulgaristan’da Dünya Olimpiyat elemeleri yapılacak. Bu iki elemede alabildiğimiz kadar Olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz. Her zaman söylüyorum Güreşte asıl hedef her zaman Olimpiyatlardır. 2016 Rio olimpiyatlarında ülkemizin aldığı 8 madalyanın beşi güreşten gelmişti. Türk güreşi Rio Olimpiyatları ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Son 4 yılda katıldığımız tüm Uluslarası şampiyonalarda tarihi başarılar aldık. Tokyo Olimpiyatlarında da çıkışımızı sürdürüp yine Türkiye’nin en başarılı branşı olmak istiyoruz” dedi.

ÇORUMLU GÜREŞÇİLERE ÖZEL İLGİ

Öte yandan, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı hemşehrimiz Zeki Gül, Federasyon Başkanı Musa Aydın ile birlikte kampta bulunan Çorumlu güreşçiler Selim Kozan ve Fatih Erdin’le bir araya geldi. Aydın ve Gül, Çorumlu güreşçilerle sohbet ederken, kendileri ile beklentileri ifade edip başarı dileklerinde bulundular.