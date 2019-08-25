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Ayan güven tazeledi

Futbol İl Temsilcisi seçimine beklenildiği gibi rakipsiz olarak giren Engin Ayan, seçime katılan tüm kulüplerin oylarını alarak 2 yıllığına daha yeniden seçildi.

Ayan güven tazeledi

Futbol İl Temsilcisi seçimine beklenildiği gibi rakipsiz olarak giren Engin Ayan, seçime katılan tüm kulüplerin oylarını alarak 2 yıllığına daha yeniden seçildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 18:37
Ayan güven tazeledi

2003’ten beri futbol il temsilcisi görevini başarıyla yürüten Engin Ayan, yeniden seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre 2 yılda bir yapılan futbol il temsilcisi seçimi Çorum’da Cumartesi günü Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonunda yapıldı. Seçime, oy kullanma hakkı bulunan 27 kulüpten 19’unun temsilcisi katıldı. Çoğunluğun sağlanması üzerine gerçekleştirilen seçime tek aday olarak giren Engin Ayan tüm oyları alarak yeniden seçildi.

Divan başkanlığını Erdoğan Şahinci, kâtipliklerini ise Sefer Kurtaran ve Hilal Kiraz’ın yaptığı seçim, açık oylama usulü ile yapıldı.

26 Şubat 2003’te Cihan Olur’un istifası üzerine Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbol il temsilcisi olarak atanan Engin Ayan, aynı yıl Temmuz ayında bu kez seçimle göreve gelmişti.

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