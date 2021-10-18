Ayan, amatör liglerde uygulanacak salgın tedbirlerini anlattı

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, 1.Amatör Küme Büyükler ve U18 Ligi’nde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri ile Pazar günü Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda (ASKF) toplantı düzenledi. Toplantıya, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ile birlikte, kulüplerden de Çorumspor Başkanı Rumi Ispanak, Alaca Belediyepor adına Kemal Ünal, Eti Lisesi adına Sadık Tahir Bıyıkoğlu, H.E.Kültürspor adına Medet Aylar, Mimarsinan Gençlikspor adına Hüseyin Eğer, Sungurlu Belediyespor adına Serhat Gökşen, Ulukavakspor adına Yusuf Aydemir ve futbol antrenörü Saim Çilingir katıldı. Bayat Belediye, İskilipspor, İskilipgücü, Mecitözü Gençlerbiliği ve Osmancıkgücü’nden hiçbir temsilci toplantıya katılmadı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, toplantıya katılan kulüplerle katılmayan kulüplerin tutanakla belirlendiklerini, katılmayan kulüplerin ligde mağdur olmaları halinde sorumluluğun tamamen kulüplere ait olduğunu söyledi.

(Hüseyin AŞKIN)

