Ayak Tenisi İl Birinciliği sona erdi.. ŞAMPİYON HATTUŞA

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu’nun Türkiye Şampiyonu’nu belirlemek adına ülke genelinde başlattığı il birinciliği müsabakalarında Çorum şampiyonu belli oldu. Çorum Belediyesi ile Ayak Tenisi İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen müsabakalarda 8 takım 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele etti. Cumartesi günü Tayyip Olçok Spor Salonu’nda gerçekleşen oynanan maçlar sonunda Kırmızı Grup’ta HAK POMEM ve Saylan Makine ilk iki sırada yer alarak yarı finale yükselmeyi başarırken, Beyaz Grup’ta da Hattuşa ile Osmancık Belediyespor yarı finale yükselen diğer takımlar oldu. Yarı final maçlarının ardından HAK POMEM ile Hattuşa finale yükselirken, Osmancık Belediyespor ile Saylan Makine ise üçüncülük maçı oynadı.

İLK ŞAMPİYON HATTUŞA OLDU

Hattuşa ile HAK POMEM arasında oynanan final karşılaşmasını Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in danışmanı ve aynı zamanda Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kabal, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Genel Sekreteri Hilal Kiraz birlikte izledi. Çekişmeli geçen maç sonunda Vedat Aşkan, Yasin Aksoy ve Emre Korkmaz’dan oluşan Hattuşa takımı, Ali Uyar, Hakan Çıtak, Bayram Ersoy ve Kerep Karakuş’tan oluşan HAK POMEM takımını 2-0 mağlup ederek ilk kez düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu olmayı başardılar. HAK POMEM ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.



ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI OSMANCIK’IN

Hattuşa’nın şampiyonluğu ile sonuçlanan Ayak Tenisi İl Birinciliği’nde üçüncülük kupası ise Osmancık Belediyespor’un oldu.

Hattuşa ile HAK POMEM arasında oynanan final maçı öncesi Saylan Makine ile Osmancık Belediyespor takımları üçüncülük maçında karşı karşıya geldiler. Denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı zor da olsa Osmancık Belediyespor 2-1 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

ÜÇ TAKIMDA AMASYA’DA

Final ve üçüncülük maçlarının ardından düzenlenen törenle birinci olan Hattuşa, ikinci olan HAK POMEM ve üçüncü olan Osmancık Belediyespor’a kupaları verildi.

Protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde şampiyon olan Hattuşa takımına kupalarını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ikinci olan HAK POMEM’e Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, üçüncü olan Osmancık Belediyespor’a ise kupalarını Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve ASKF Genel Sekreteri Hilal Kiraz birlikte takdim etti.

Kupa merasiminde Ayak Tenisi İl Temsilcisi Nihat Armutcu, üç takımında Amasya’da yapılacak olan Bölge Finalleri’nde Çorum’u temsil edeceğini söyledi.

(Rıfat KARA)