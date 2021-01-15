“Ayağını seven bizimle yürümesin”

Daha 19 maç oynayacaklarına dikkat çeken Başkan Fatih Özcan, “Ben bu yola baş koydum. Birkaç mağlubiyet, bir kaçta beraberlikle bu yoldan dönecek adam değilim. Şuan puan sıralamasında nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok. Önemli olan sezon sonu nerede olduğumuzdur” dedi.

Sabır ve destek isteyen Başkan Fatih Özcan’ın, “Kıymetli Çorum FK taraftarları” diye başlayan açıklaması şöyle:

BU TAKIM 8 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

“Kendi sahamızda oynadığımız Amed Sportif maçında son dakikalarda yediğimiz golle kaybedilen 2 puanın üzüntüsünü sizler gibi ben de en derinden yaşıyorum. Gönül isterdi ki, 1-0 geriden gelip 2-1 üstünlüğü yakaladığımız maçtan, kadro kalitemize yakışacak şekilde 3 puanla ayrılalım, ancak olmayınca olmuyor.

Sevgili dostlar; Puan kaybedilen her maçtan sonra vermiş olduğunuz tepkilerinizi anlıyorum. Ancak unutulmamalıdır ki, bu çocuklar 3 gün arayla maç oynuyorlar. Kısıtlı kadromuza rağmen son 8 haftada sadece 1 kez mağlup oldular. Yapmış olduğunuz eleştirilere kısmen katılmakla beraber, bazı oyuncular üzerinde yoğunlaşan eleştirilerinizi de asla kabul etmiyorum.

BİREYSEL ELEŞTİRİLER ZARAR VERİYOR

Biz bir takımız. Kazanılan maçları nasıl takım olarak kazanıyorsak, kaybedilen maçları da takım olarak kaybediyoruz. Bazı oyuncuların isimleri üzerinde yoğunlaşarak yapılan eleştirilerin bu takıma yarardan çok zarar verdiğini bilmenizi isterim.

Ben, bugüne kadar sizlere asla karnımdan konuşmadım. Kalbimden geçen ne ise dilimle onu söyledim. Özellikle kalecimiz Hasan Hüseyin üzerine yapılan eleştirileri asla kabul etmiyorum. Ben, diğer kalecilerimize olduğu gibi Hasan’a da sonuna kadar güveniyorum. Lütfen sizlerden ricam, futbolcu ismi vererek yapmış olduğunuz eleştirilerden bir an önce vazgeçin.

YOLUMUZ UZUN VE DİKENLİ

Bizim yolumuz uzun ve dikenli. Ayağını seven lütfen bizimle bu dikenli yolu yürümesin. Oynanmamış 19 maçımız varken karalar bağlayacak değiliz. Daha çok puan kayıplarımız olacak. Şuan puan sıralamasında nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok. Önemli olan sezon sonu nerede olduğumuzdur. Başkanınız olarak şahsım, teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimiz sezonu nerede tamamlamamız gerektiğinin bilinci ve inancındayız. İçinizde inancını kaybeden dostlarımız varsa onlara da 2018-2019 sezonunu hatırlatmak isterim.

BİRKAÇ YENİLGİYLE YOLUMDAN DÖNECEK DEĞİLİM

Ben bu yola baş koydum. Birkaç mağlubiyet, bir kaçta beraberlikle bu yoldan dönecek adam değilim. Teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerim de benimle birlikte bu yola baş koydular. Bizim o kupayı sezon sonu alıp, layık olduğu yere, yani siz Çorum FK sevdalılarına getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan şüpheniz olmasın.

İNANCINIZI KAYBETMEYİN

Son olarak sizlerden ricam biraz sakin ve sabırlı olmanızdır. Son maçımızı oynayıp devre arasında yapacağımız takviyelerde bu kadronun neleri başardığını göreceksiniz. Bana inanıyor ve güveniyorsanız lütfen inancınızı kaybetmeyiniz.

Bizim bir hayalimiz var, biz hayalimizi gerçekleştireceğiz.

Hepinize en kalbi sevgilerimle.”

(Spor Servisi)