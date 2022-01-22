Ayağa kalkma maçı

2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve son 2 maçında sahadan yenilgiyle ayrılan Çorum FK, bugün 21.hafta maçında, Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’u konuk edecek.

Son iki maçını deplasmanda oynayan, ilk yarının son maçında Afyonspor’a 3-1, ikinci yarının ilk maçında ise Diyarbekirspor’a 2-0 yenilerek play-off potasından çıkan Çorum FK, yeni teknik direktörü Ergün Penbe nezaretindeki ilk iç saha maçında bugün Ergene Velimeşespor karşısında galibiyet arayacak. Tekirdağ ekibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Çorum FK’da tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, sakatlıkları süren Atakan, Erdi ve Muhammed takımdaki yerini alamayacaklar. Sportif direktör Yakup Ateş’in özel izinli dediği kaptan Umut’un oynayıp oynamayacağı ise bilinmiyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, sarı kart cezalısı olan Serkan da bugünkü kritik maçta forma giyemeyecek.

Sezonun ikinci yarısına, evinde aldığı 3-0’lık Sarıyer galibiyetiyle başlayan Ergene Velimeşespor cephesinde de hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Tekirdağ temsilcisi, Çorum’dan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

34 puanlı 8.sıradaki Çorum FK ile 15 puanlı 18.sıradaki Ergene Velimeşespor arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Isparta bölgesi hakemlerinden Berkan Çetin yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta, Berkan Çetin’in yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Serhat Sağır ile Kerem İlitangil yapacak. Konya bölgesinden Mustafa Aydın da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

