Ayağa kalkma maçı

2.Lig Kırmızı Grupta, ilk 5 mücadelesi veren ve son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Çorum FK, 29.hafta maçında bugün Başkent ekibi Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek.

Sivas Belediye ve Bayburt Özel İdare yenilgilerinden sonra, geçtiğimiz hafta, İstanbul deplasmanında, Sarıyer ile 1-1 berabere kalan ve play-off potasının 5 puan gerisine düşen Çorum FK, bugün Etimesgut Belediye karşısında galibiyet arayacak. Başkent ekibini yenerek kötü gidişe “dur” demeyi ve play-off umutlarını sürdürmeyi hedefleyen Çorum FK’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Kırmızı-silahlılarda, kırmızı kart cezalısı Hakkı Can’ın yanı sıra, sakatlıkları süren Erdi ve Muhsin forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Hasan Hüseyin ve Serkan’ın durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.

İkinci yarının en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çeken Etimesgut Belediye cephesinde de tüm planlar puan üzerine yapılmış durumda. Başkent ekibi, Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılarak yükselişini devam ettirmeyi hedefliyor.

44 puanlı 9.sıradaki Çorum FK ile, 36 puanlı 12.sıradaki Etimesgut Belediye arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta, Ferhan Kestanlıoğlu’nun yardımcılıklarını ise, İstanbul bölgesinden Şenol Bektaş ile Şafak Nalbantoğlu yapacak. Muş bölgesinden Gürkan Tunaoğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

